اخبار الرياضه السعوديه «تورم» ركبة دانكلير يقلق الأهلاويين!

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض محترف الأهلي دانكلير بيريرا لإصابة على مستوى الركبة خلال مران الفريق أمس الأول، وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن الجهاز الطبي في النادي الأهلي لازال يحاول معرفة نوعية الإصابة ومدى قوتها، حيث لم يتمكن اللاعب حتى اللحظة من إجراء أشعة على موضع الإصابة نظراً لتورم الركبة طوال اليومين الماضيين.
ويخشى الأهلاويون من تلقي أخبار سيئة بأن تكون أربطة الركبة قد تضررت ما يعني احتمالية غيابه لفترة طويلة، وهو ما سيؤثر على مسيرة الفريق الذي تنتظره مباريات مهمة في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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