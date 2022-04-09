“سدايا”: منصة إحسان حققت خلال عام واحد إجمالي تبرعات تجاوزت 1.4 مليار ريال (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي، إن عملية التبرع في منصة “إحسان” تخضع لحوكمة شاملة ودقيقة مدعومة ببنك البيانات الوطني وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحديد المناطق والحالات الأشد احتياجاً.

وأوضح “الغامدي”، أن عمليات التبرع تتم تحت رقابة اللجنة الإشرافية ممثلة في 12 جهة حكومية، تنبثق منها 5 لجان فرعية منها الشرعية، والصرف، والأمنية، والتنفيذ القضائي، مبيناً أنه تم اعتماد 9 لوائح تنظيمية منها لائحة نشر الفرص وسياسة الخصوصية للمتبرع والمستفيد ولائحة الصرف.

ولفت إلى أن منصة إحسان حققت خلال عام واحد إجمالي تبرعات تجاوزت 1.4 مليار ريال، وعمليات تبرع تجاوزت 22 عملية استفاد منها ما يزيد على 4.4 مليون مُستفيد، كما غطت أكثر من 9 آلاف فرصة تبرع اجتماعية وتعليمية وصحية وسكنية.