محمد بن مسعود - الدمام - عـاجل : تغيير مرتقب لوزير الدفاع والداخلية وهذه الشخصية المقترحة

افادت مصادر بالحكومة اليمنية عن تغيير مرتقب لوزير الدفاع المقدشي ووزير الداخلية حيدان. وبحسب المصادر فان الرئيس العليمي اجرى اتصالا هاتفيا ببن صغير رئيس الاركان ولم يتصل بالمقدشي مايدل على تغييره. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً فيما سيتم تغيير ابراهيم حيدان والشخصية المرشحة بنسبة ٨٠٪ هو حمود خالد الصوفي.

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