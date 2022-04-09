شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمني: مجلسنا مجلس سلام لا حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أن المجلس الذي صدر به إعلان رئاسي يوم الخميس الماضي " هو مجلس سلام لا مجلس حرب".

وقال الرئيس العليمي خلال خطاب وجهه إلى اليمنيين مساء الجمعة، إن القيادة الرئاسي " مجلس دفاع وقوة ووحدة صف، مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين".

وتعهد العليمي بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام، معربا في السياق عن تقديره لجهود المبعوث الأممي والأمريكي لليمن على جهودهم لإحلال السلام، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما أكد رئيس مجلس القيادة دعم المجلس لحكومة الكفاءات السياسية والتي شُكلت وفقاً لاتفاق الرياض وتأييده للإصلاحات التي تقوم بها لحل المشكلات الاقتصادية ومكافحة الفساد وتطبيع الأوضاع الخدمية.

وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن المجلس " سيقف سداً منيعاً لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، كما سيعمل على مكافحة النزاعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني".

وأهاب العليمي، باليمنيين وكافة القوى الوطنية في البلاد للالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات، وتوجيه كافة الجهود لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار.