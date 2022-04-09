شرطة الرياض تقبض على مقيمَيْن سرقا 203 رؤوس من الأغنام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية السودانية، نفذا حوادث جنائية تمثلت في السطو على حظائر الماشية وسرقة (203) رؤوس من

الأغنام والمتاجرة بها عبر منافذ بيع الماشية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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