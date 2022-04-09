محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : تغيرات كبيرة ومفاجئة في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن

قالت مصادر مصرفية ان الريال اليمني شهد اليوم الجمعة تراجع مرعب مقابل العملات الأجنبية عقب انتعاش مدهش بعد الاعلان عن الوديعة المالية السعودية للبنك اليمني. وكانت السعودية أعلنت عن وديعة بمقدار ثلاثة مليار دولار للبنك المركزي اليمني بالتزامن مع اعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي جاء بديلا للشرعية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً اسعار الصرف مقابل الدولار والسعودي في عدن وصنعاء مساء الجمعة – 08/04/2022. اسعار صرف الدولار والسعودي في عدن: اسعار صرف الدولار في عدن شراء = 836 ريال بيع = 910 ريال اسعار صرف السعودي في عدن شراء = 220 ريال بيع = 240 ريال اسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء: اسعار صرف الدولار في صنعاء شراء = 535 ريال بيع = 550 ريال اسعار صرف السعودي في صنعاء شراء = 140 ريال بيع = 145 ريال تنوية : أسعار الصرف غير ثابتة وتتغير من مكان الى اخر بين فترة وأخرى

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