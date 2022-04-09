اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 425 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 614 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3452، أظهرت تسجيل 425 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 614 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 552648.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4914 حالة، منها 11 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية.