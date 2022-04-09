زين البحرين تقيم الغبقة السنوية للإعلاميين والشركاء

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت شركة زين البحرين، رائدة الاتصالات في مملكة البحرين، الغبقة الرمضانية السنوية للإعلاميين وشركاء الأعمال وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة، وذلك في فندق سوفتيل زلاق البحرين.

وقد تفضل باستضافة الفعالية العضو المنتدب لشركة زين البحرين محمد زين العابدين، والرئيس التنفيذي لشركة زين البحرين دنكان هوراد الذي أعرب للحضور عن خالص تقديره وامتنانه لإسهاماتهم المتميزة في تعزيز مكانة زين البحرين في المملكة.