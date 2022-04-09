الخليوي يحصد جائزة أعلى محاولة ببطولة أرض المرح للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - حصل اللاعب السعودي عبدالرحمن الخليوي إلى جائزة أعلى محاولة في اليوم 13 من بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج، وذلك بعد تسجيلها 714 نقطة قادته لتحقيق الجائزة، حيث تشهد البطولة منافسة كبيرة من جانب اللاعبين المشاركين، وفي المجموعة (B) تمكن اللاعب الفليبيني Euly من تحقق جائزة أعلى محاولة بتسجيل 659 نقطة، والتي قادته للمحافظة على صدارة ترتيب لاعبي المجموعة برصيد 1986 نقطة.

ويواصل اللاعب الفليبيني Emerson على صدارة الترتيب العام للمجموعة بمجموع 2283 نقطة، متقدما على عبدالله عبدالكريم صاحب المركز الثاني برصيد 2246 نقطة، فيما صعد اللاعب أحمد القعود إلى المركز الثالث برصيد 2097 نقطة، ومتقدما على عيسى تقي صاحب المركز الرابع 2069 نقطة، ثم احمد فريد بالمركز الخامس 2064 نقطة، وعيسى خالد بالمركز السادس 1999 نقطة، وسلطان المصري بالمركز السابع 1999 نقطة، تلاه الفليبيني JM بالمركز الثامن 1965 نقطة، والامريكي Dante بالمركز التاسع 1933 نقطة، وأخيرًا محمد الأنصاري بالمركز العاشر 1856 نقطة.

وفي منافسات المجموعة (B) يتصدر الفليبيني Euly برصيد 1986 نقطة، ثم احمد الأنصاري 1964 نقطة في المركز الثاني، والفليبيني Ronald بالمركز الثالث 1829 نقطة، ثم عيسي اكبري بالمركز الرابع 1826 نقطة، وسامي سلوم بالمركز الخامس 1824 نقطة، تلاه خالد سمير بالمركز السادس 1821 نقطة، والفليبيني Dexter بالمركز السابع 1821 نقطة، وحسين بوشهري بالمركز الثامن 1765 نقطة، ثم عبدالله عارف بالمركز التاسع 1760 نقطة، وأخيرًا وليد دراج بالمركز العاشر 1751 نقطة.