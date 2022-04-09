انطلاق بطولة نادي وينرز الرمضانية لكرة القدم للرجال والنساء

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت يوم الخميس بطولة نادي وينرز في مقر النادي بمدينة عيسى في نسختها الثالثة، حيث شاركت 8 فرق من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، اذ لعب في المجموعة الأولى فريق شركة طلبات وفريق وينرز تحت 17عامًا وفريق الجامعة الامريكية في البحرين وفريق تايغرز وتأهل فريق الجامعة في البحرين وفريق تايغرز من المجموعة نفسها.

وتأهل عن المجموعة الأولى فريق الجامعة الامريكية في البحرين وفريق تايغرز إلى الدور نصف النهائي من البطولة، فيما ستتحدد هوية الفريقين المتأهلين عن المجموعة الثانية بعد انتهاء مباريات المجموعة، على أن تقام مباريات الأدوار النهائية وختام البطولة مساء اليوم السبت على ملاعب نادي وينرز بمدينة عيسى.

وتلعب في المجموعة الثانية والتي تضم فريق نادي وينرز تحت 21 عامًا وفريق فندق الهلتون جارن ان وفريق الزعيم وفريق نادي وينرز السعودية.

كما اثنت الجهات الراعية على حسن تنظيم البطولة اذ يرعى البطولة شركة طلبات وشركة زين البحرين وفندق الهلتون جارن آن والجامعة الامريكية في البحرين واستديو MK وصحيفة الايام البحرينية ومحلات دايركت سبورت وفريق كن مستعدًا التطوعي.

وصاحب البطولة عدة فعاليات ترفيهية مثل بطولة الالعاب الالكترونية والفوسبول وتنس الطاولة وتتضمن البطولة جوائز ومكافات مالية مُجزية مقدمة من قبل الرعاة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل لعبة.

شاركونا فرحة رمضان والدعوة مفتوحة للجميع للحضور والاستمتاع يومي الجمعة والسبت وكذلك البطولة النسائية بتاريخ 28 الى 30 ابريل 2022.