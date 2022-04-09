عبدالرحمن عبدالخالق يشارك في اجتماع لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك مستشار لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم وعضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالرحمن عبدالخالق، في الاجتماع الخامس للجنة الحكام الآسيوية، والذي عقد الخميس 7 أبريل الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

وحضر عبدالرحمن عبدالخالق الاجتماع الذي عقد عبر المنظومة الإلكترونية، وترأسه هو زهاوكي.

وخلال الاجتماع، أشادت اللجنة بالمستوى العالمي لحكام قارة آسيا، مشددة في ذات الوقت على طموحاتها في توسيع قاعدة حكام اللعبة وزيادة الفرص أمام هؤلاء الحكام للمحافظة على السجل المميز لهم على المستوى العالمي.

وأثنت اللجنة على استمرار تعيين حكام قارة آسيا من أجل إدارة عدد من المباريات المهمة على المستوى العالمي، حيث منذ الاجتماع السابق أدار حكام قارة آسيا نهائي كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ونهائي كأس الغارفي للسيدات 2022 في البرتغال.

كما أشاد أعضاء اللجنة بالنجاحات الكبيرة التي تحققت في كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، حيث تم تعيين العدد الأكبر من الحكمات والحكام في تاريخ البطولة، وجرى تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد اعتبارًا من مباريات الدور ربع النهائي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وأدار المباراة النهائية طاقم نسائي بالكامل.

وضمن جهود تحقيق المزيد من التطوير للحكام، والتوقع بزيادة الاحتياجات، صادقت اللجنة على توصيات رفع الحد الأقصى لحكام الفيديو المساعدين في القائمة الدولية للاتحادات الوطنية من 7 رجال و2 للسيدات، ليصبح 7 رجال و4 سيدات، بانتظار مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووافقت اللجنة على المحافظة على عدد الحكام الدوليين المقرر لكل اتحاد وطني، بحسب ما تقرر سابقاً في مارس 2020، وذلك لدورة المسابقات 2023-2024.

وقررت اللجنة اعتماد خريجي أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المسجلين على مستوى الاتحاد الدولي، لإدارة البطولات المقبلة للفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ مما يمهد الطريق أمام حصولهم على فرص إضافية لتقييم قدراتهم.