ريال مدريد يتحضّر لأسبوع حاسم بمواجهة خيتافي

محمد بن مسعود - الدمام - مدريد – (أ ف ب):

بعدما قطع أكثر من نصف الطريق نحو تجريد تشلسي الإنجليزي من لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه في معقله 3-1 في ذهاب ربع النهائي بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة، يتحضر ريال مدريد المتصدر لأسبوع حاسم من خلال استضافة خيتافي المتعثر اليوم السبت في المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتربع ريال على الصدارة بفارق 12 نقطة عن كل من المنتفض برشلونة وجاره اللدود أتلتيكو مدريد وإشبيلية مع مباراة مؤجلة للنادي الكاتالوني, وإدراكًا منه بأن المشاركة في دوري الأبطال باتت مهددة بعدما كان ينافس ريال على اللقب، وافتتح إشبيلية المرحلة أمس الجمعة على أرضه في مباراة سهلة على الورق ضد غرناطة السادس عشر، ويلتقي ريال بيتيس اليوم السبت ايضا مع مضيفه قادش السابع عشر.

وبدوره، يحل أتلتيكو ضيفًا اليوم السبت على ريال مايوركا وتفكيره في مكان آخر. إذ يستضيف الأربعاء مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته ذهابا صفر-1.

وفي فالنسيا، يسعى برشلونة الى مواصلة تألقه بقيادة مدربه الجديد لاعبه السابق تشافي هرنانديس وشبانه في مقدمهم بدري إضافة الى المنتفض مؤخرا الفرنسي عثمان ديمبيليه، وذلك حين يحل غدا الأحد ضيفًا على ليفانتي باحثا عن فوزه السابع تواليا والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخامسة عشرة تواليًا، وتحديدًا منذ 4 ديسمبر حين خسر أمام ريال بيتيس صفر-1.