بايدن يؤيد إبقاء “فيلق القدس الإيراني” على لائحة المنظمات الإرهابية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن الرئيس جو بايدن، يؤيد إبقاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق من اليوم حمل الرئيس الأمريكي جود بايدن، روسيا مسؤولية الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي، إن العالم شهد فاعلية الأسلحة التي أرسلتها أميركا لأوكرانيا.

وأوضح أن أميركا أعطت الأولوية القصوى لإمداد أوكرانيا بإمكانات عسكرية حيوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه البيت الأبيض ـ في بيان رسمي ـ عزم واشنطن نشر نظام صواريخ باتريوت في سلوفاكي.

وأعلن البيت الأبيض، أن أوكرانيا استخدمت أسلحة أميركية ووجهت ضربات قوية للجيش الروسي.