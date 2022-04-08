محمد بن مسعود - الدمام - صحيفة سعودية .. هذا هو السبب الحقيقي الذي أجبر الرئيس هادي على تشكيل مجلس رئاسي وتسليمه كافة الصلاحيات

كشفت صحيفة سعودية، عن السبب الحقيقي لقرار الرئيس هادي بنقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي، في خطوة نادرة لرئيس يمني.

وقالت صحيفة (اليوم) السعودية، في افتتاحيتها بعنوان “مكونات اليمن. والنهج الراسخ للمملكة” أن قرار الرئيس هادي جاء استشعارا منه للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة، التي يمر بها اليمن، واستجابة لمخرجات المشاورات اليمنية – اليمنية، وتقديرا للحاجة الماسة لمواجهة الأزمات، التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني.

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وأكدت “أن المملكة العربية السعودية تدعم كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام واستعادة الدولة وستساند المملكة جميع الجهود اليمنية التي تهدف لتحقيق ذلك”.

وأشارت الصحيفة إلى “أنه من هذا المنطلق فقد أيدت المملكة العربية السعودية قرارات الرئيس هادي، وأعلنت عن تقديم مبلغ 2 مليار دولار دعما اقتصاديا لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، كما حثت مجلس القيادة على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل”.

وأضافت أن “هذا الموقف السعودي يعكس نهجا راسخا وأحد أطر المشهد المتكامل لحرص الدولة على استقرار المنطقة والعالم بما يلتقي مع مكانتها القيادية الرائدة إقليميا ودوليا”.

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس هادي إعفاء نائبه وتشكيل مجلس رئاسي لقيادة المرحلة الانتقالية وتسليمه كافة صلاحيات الرئيس ونائبه.