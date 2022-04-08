اخبار الخليج – النائب السيسي: اشادة بالتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ما أثمر عنه من انجازات نوعية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب المهندس محمد ابراهيم السيسي البوعينين بالجهود الحكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي أثمر عن تحقيق سلسلة من المنجزات والتوافقات لصالح المواطنين، مثمنا الحرص المستمر الذي يوليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء والتشاور المستمر واللقاءات التي يحرص عليها سموه مع السلطة التشريعية، نحو تحقيق كافة الرؤى والتطلعات المنشودة وتحقيق برنامج عمل الحكومة.

وأشار السيسي « ان اللقاء يعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبلورة حقيقية لمفهوم التعاون ببن السلطات الذي هو لُب نجاح الدولة على تجاوز التحديات وتحويلها لإنجازات».

وأكد السيسي «أن التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية ساهم بشكل كبير في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية على كافة الاصعدة، مشيرا إن» ان تلك الجهود المستمرة تنعكس اهميتها في توفير الفرص النوعية أمام أبناء البحرين».