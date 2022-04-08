أحمر الصالات يختتم مشوار التصفيات بالتعادل أمام العراق

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة الصالات مشواره في تصفيات كأس آسيا 2022 بالتعادل أمام العراق بهدف لكليهما، في المباراة التي جمعتهما الخميس 7 أبريل الجاري، على صالة مجمع زايد الرياضي بمدينة الفجيرة الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لتصفيات منطقة غرب القارة.

وتقدم منتخبنا أولا بهدف للاعب أحمد عبدالنبي، قبل أن يستقبل هدف التعادل، وظلت النتيجة على حالها، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة، وتصدر المنتخب العراقي المجموعة بفارق الأهداف برصيد 4 نقاط، وجاء منتخبنا وصيفا بذات الرصيد، بينما حل المنتخب الإماراتي في المركز الثالث.

وكان منتخبنا لكرة الصالات ظفر ببطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية المقررة في الكويت، وذلك بفوزه في الجولة الثانية على الإمارات بهدف دون مقابل.

من جهته، أكد مدير منتخبنا الوطني لكرة الصالات رائد بابا أن تأهل منتخبنا وظفره ببطاقة التأهل بكل جدارة واستحقاق، مشيدا بالدعم الذي لقيه المنتخب من رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائب رئيس الاتحاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة.

وقال رائد بابا إن التأهل للمرة الثالثة على التوالي هو إنجاز يحسب للمنتخب، وتقدير لتضحيات اللاعبين وأدائهم داخل الملعب ومجهوداتهم الكبيرة طوال فترة الإعداد.