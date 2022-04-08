الجياد تستعرض جمالها في بطولة فيصل بن حمد لجمال الخيل العربية

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلقت بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه لجمال الخيل العربية الأصيلة، تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة في أمسية رمضانية.

وتأتي البطولة في إطار حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على مواصلة ازدهار رياضة جمال الخيل العربية في المملكة وانعكاسها بشكل إيجابي على المشاركات الخارجية البحرينية، كما أنها تخلد ذكرى داعم رياضات جمال الخيل العربية المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه.

واستعرضت الجياد جمالها وأناقتها ورونقها وسط تميز من العارضين الذين أظهروا المعالم الجمالية للجياد وسط مشاركة جيدة.

وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بعد ختام كل مسابقة.

إثارة في بطولات بطل الأبطال

وشهدت بطولات بطل الأبطال إثارة وندية، إذ فاز بالمركز الأول في فئة المهرات عمر سنة أي تي سراب للمالك محمود مكي البحراني لمربط أطياب، والثاني مزون للمالك الشيخ خليفة آل خليفة والمربي علي حمد، والثالث غونجا أي أل جيه للمالك مصطفى خليل والمربي العجائب للخيل العربي.

وفي بطولة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، المركز الأول أورا الجزلة للمالك والمربي مربط الأوراسية، والمركز الثاني فريال الشهاب للمالك مربط الشهاب والمربي مربط عجمان، والمركز الثالث أسرار الباهية للمالك ومربط الشهاب والمربي مربط عجمان.

أما في بطولة الأفراس، المركز الأول جيهاندرا للمالك أسامة عبدالله الحرم والمربي شويفس فريدربك، والمركز الثاني أي آر كيان للمالك حسن محمد والمربي عباس محمد، والمركز الثالث جوهرة الجابرية للمالك الشيخ محمد علي الصباح والمربي مربط الجابرية.

مكي: منافسات قوية

أكد محمود مكي البحراني من مربط أطياب أن اليوم الأول شهد منافسة قوية على المراكز الأول، وهو ما يؤكد الإمكانات العالية التي يمتلكها الملاك والمربين والاسطبلات المشاركين.

وأوضح أن المنافسة اشتدت منذ الفئة الأولى حتى بطولات بطل الابطال، مبينا أن المشاركة الجيدة من الملاك والمربين والاسطبلات دلالة على الإمكانات التي يمتلكونها من جياد مميزة، موضحا أن البطولة ستسهم في تأكيد مكانة رياضة جمال الخيل العربية خلال المشاركات البحرينية الخارجية القادمة.

خليل: سعداء بالنتائج الإيجابية

أكد المالك مصطفى خليل أن النتائج الإيجابية التي تحققت عبر مربط العجائب للخيل العربي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذل في المربط والتحضيرات قبل انطلاق البطولة حتى وصلت إلى كامل الجاهزية.

وأشاد مصطفى خليل بدعم واهتمام سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة بتنظيم البطولة التي سيكون لها اسهامات عديدة على الملاك والمربين والاسطبلات، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة في إخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية، وهو ما ينعكس على الأداء العام للمنافسات.