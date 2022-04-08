انتهاء المرحلة الأولى في “عطر الكلام” بتأهل 24 متسابقا إلى ربع نهائي المسابقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اكتملت اليوم منافسات المرحلة الأولى لمسابقة “عطر الكلام” بتأهل آخر 4 متسابقين إلى ربع نهائي المسابقة، ليكتمل عدد متسابقي المرحلة المقبلة التي يتقلص فيها عدد المتسابقين إلى 24 متسابقًا، بواقع 12 متسابقًا لفرع التلاوة، و12 آخرين لفرع الآذان.

وأقيمت خلال المرحلة الأولى 6 جولات تنافسية، تضم كل واحدة منها 3 مؤذنين لكل فرع من فروع التلاوة والآذان، ويتأهل من كل فرع متسابقان، فيما يغادر المتسابق الأقل في أصوات لجنة التحكيم المكونة من 12 محكمًا في مختلف التخصصات القرآنية والصوتية.

وشهدت الجولة الأخيرة من تنافسات المرحلة الأولى للمسابقة حضور 6 متسابقين، ثلاثة منهم بفرع الآذان الذي شهد تنافس المتسابق عبدالرحمن بن عادل كاتب مع نظيره محمد نحاس، واستطاع المتسابقان التأهل للمرحلة التالية، فيما غادر منافسهما التركي محمد هاشم بلير في آخر جولة من التصفيات الأولية للمسابقة.

وبفرع التلاوة في نهاية المرحلة الأولية للتصفيات النهائية فقد كان آخر المتأهلين للجولة المقبلة الإيراني سيد جاسم موسوي.

وشارك بآخر جولات التلاوة المتسابق السوري معتصم بالله العسلي، واستطاع تجاوز المرحلة بجدارة من لجنة التحكيم التي باركت صوته وثقته، فيما قرأ منافسه السعودي محمد الحاجي آيات من القرآن الكريم، مما أدى لتزكية قراءته من قبل اللجنة التي طالبته بتطوير موهبته.

وستشهد الأيام المقبلة تنافس المتسابقين للتأهل إلى مرحلة نصف النهائي، بحيث تشهد المنافسات حضور متسابقين من كل فرع، وتأهُّل واحد منهما إلى المرحلة التالية،إذْ يسعى كلُّ واحد منهم إلى الوصول للمراكز الأولى للمسابقة الأكبر من نوعها على مستوى العالم.