القبض شخص سطا على محل وسرق 45,000 ريال

قبضت شرطة محافظة شقراء على مواطن لسطوه على محل تجاري وسرقة مبلغ (45,000) ريال من صندوق المحاسبة، وتمت استعادة المبلغ، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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