“مملكة العطاء”.. شاهد كيف تحولت دموع قاطني القرية السعودية في جيبوتي إلى فرحة لا توصف (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - واصل برنامج “إنسان” المعروض عبر قناة “السعودية” والذي يقدمه “فايز المالكي” تسليط الضوء على معاناة اللاجئين من اليمن الشقيق، هربا من إرهاب الحوثي، ودور مركز الملك سلمان للإغاثة في توفير احتياجاتهم.

مدينة أبخ في جيبوتي، كانت وجهة “فايز المالكي” ورفاقه، لتجفيف دموع اليمنين، في القرية السعودية التي تحتضن 300 وحدة سكنية استفاد منها 1600 لاجئ.

وفي مقابلة مع إحدى السيدات، وجهت الشكر للمملكة، مؤكدًا أن مركز الملك سلمان، وفر لها ولأبنائها الأمان، بعد العيش سنوات تحت جحيم ميلشيا الحوثي الإرهابية، التي سرقت أموالها ومنزلها، ودمروا مستقبل أولادها.

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وحرص “المالكي” ورفاقه على أن يوفروا للسيدة منزلًا مناسبًا، هي وأم لطفين آخرين، الأمر الذي نال استحسان الجميع.