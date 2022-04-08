اخبار الخليج – وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي السيد ديمترو كوليبا وزير الخارجية في جمهورية أوكرانيا. جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الأمنية في أوكرانيا والجهود التي تبذل لوقف الحرب في أوكرانيا عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية، والتوصل الى تسوية سياسية تكفل عودة السلم والاستقرار، وايصال المساعدات الانسانية والاغاثية للشعب الأوكراني.

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