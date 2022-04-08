اخبار الخليج – وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية اليونان

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع معالي السيد نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.
جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة الى تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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