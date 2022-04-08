«الغذاء والدواء» تحذر من تناول هذه الأدوية مع وجبات الطعام والألبان

محمد بن مسعود - الدمام - جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تحذيراتها، بشأن تناول الأدوية للمرضى خلال شهر رمضان، خاصة أنه خلال الشهر الكريم يتغاضى الكثيرون عن اتباع إجراءات الصحة واتباع التعليمات الطبية اللازمة قبل تناول الأدية، فضلًا عن تجاهل الجرعات مع الاهتمام فقط بتناول الطعام خلال الفترة من بعد أذان المغرب وحتى الفجر.

تحذير الغذاء والدواء من هذه الأدوية

وحذرت الهيئة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، من عادات خاطئة في تناول أدوية الغدة، مؤكدة أنه عند أخذ هذه الأدوية يجب تجنب تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم لمدة 4 ساعات.

احتياطات أدوية الغدة

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وذكرت هيئة الغذاء والدواء أن أدوية الغدة التي تحتوي على مادة ليفوثيروكسين، لا يمتصها الجسم في حالة تناول اللبن أو الأطعمة الغنية بالكالسيوم من حليب ومشتقاته، أو تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم، فيجب الفصل بينهم بـ4 ساعات. أدوية السيولة كما حذرت الغذاء والدواء من تجنب الأغذية التي تسبب في فرط أو تقليل في سيولة الدم عند أخذ أدوية (الوارفارين) مثل الثوم، ونبات الجنكه والزنجبيل، والجريب فروت، بالإضافة إلى تجنب الأغذية التي تسبب تقليل سيولة الدم وتؤدي جلطات دموية مثل الخضراوات الورقية، والكبدة، والجينسينق، ونبتة سانت جونز.

منع الزيوت المهدرجة في السعودية

وردت هيئة الغذاء والدواء على أحد التغريدات التي تضمنت سؤال حول خطورة الزيت المهدرج، مؤكدة أن الزيوت المهدرجة جزئيًا هي التي تنتج دهون متحولة وهي ممنوعة منذ ١ يناير ٢٠٢٠. أما الزيوت المهدرجة كليًا فتنتج دهون مشبعة وهي ليست ممنوعة.

ممارسات خاطئة في حفظ الخبز

ولفتت الغذاء والدواء إلى تلك الممارسات، مشيرة لا يُنصح بتعبأة الخبز الساخن في الأكياس البلاستيكية، ولا ضرر من تعبأتها في الأكياس البلاستيكية بعد تركه في درجة حرارة الغرفة.

بيضة كيندر والسالمونيلا

جدير بالذكر، قال سعد العنيق رئيس مركز الإنذار السريع في الغذاء والدواء، إن الهيئة تقوم حاليًا بالتأكد من خلو الأسواق المحلية من بيضة الكيندر المشتبه بتلوثه ببكتيريا السالمونيلا ، الذي يحمل أرقامًا تشغيلية محددة ومستورد من دولة بلجيكا. وأوضح رئيس مركز الإنذار السريع، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن الهيئة تعمل من خلال منافذها، بعدم فتح أي منتج كيندر، ثبت تلوثه، وتقوم بتشديد إجراءات الفتح على كل جميع منتجات «كيندر» المصنعة في دولة بلجيكا والتأكد من سلامتها قبل فتحها.