اخبار الخليج – البحرين تدين عملية إطلاق النار الارهابية في تل أبيب

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الارهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين، معربة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية،
متمنين الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته.
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