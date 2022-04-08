اخبار الخليج – ‏الدفاع المدني: اندلاع حريق في قارب بإحدى الموانئ نتج عنه وفاة امرأة وإصابة آخرين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق في قارب بإحدى الموانئ نتج عنه وفاة امرأة وإصابة آخرين.
وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «الدفاع المدني بالتعاون مع خفر السواحل ،يتمكن من اخماد حريق إندلع في قارب بأحد المرافئ بمنطقة سترة ، واسفر عن وفاة امرأه «79عاما» وإصابة آخرين حيث تم نقلهم بواسطة الإسعاف الوطني لتلقي العلاج ، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.»
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