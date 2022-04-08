الجمعية الخيرية بحقل توزع أكثر من 2100 وجبة إفطار صائم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وزعت الجمعية الخيرية بمحافظة حقل مع مطلع شهر رمضان المبارك لهذا العام، وجبات الإفطار المخصصة للصائمين، عبر برامجها المتعددة والمتنوعة ، لتشمل المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.

وقدمت الجمعية أكثر من 2100 وجبة إفطار صائم خلال الأيام الماضية من شهر رمضان بمعدل 350 وجبة يومياً من خلال الوصول إلى العمالة المقيمة في مساكنهم وبعض المناوبين في المرافق الحكومية كالمستشفيات والمراكز الصحية المناوبة ورجال الأمن في الميدان.

وأكدت الجمعية تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم وفق خطط منظمة وبكفاءات سعودية .