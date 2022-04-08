شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الميدانية» تكشف عن خدماتها داخل «التوسعة الثالثة» بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توفير كافة الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام

أعلنت وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئة نجاح خطتها التشغيلية لتقديم الخدمات للمصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة، من خلال توفير كافة الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي، بأن الإدارة تتولى مراقبة ومتابعة جاهزية كافة الأعمال الخدمية والفنية والهندسية ومنها: دورات المياه والبالغ عددها ( ٨ ) مجمعات بعدد إجمالي يبلغ ( 2586 ) منها ( ٧٢ ) دورة مياه للمعاقين ومهيئة ب ( ٦ ) مصاعد خدمية خاصة بهم في دورات مياه رقم ( 9-10 - 11- 12 -13 -14 )، وتخصيص فرق عمل لمراقبة مجمعات السلالم الكهربائية في شوتر ( 1-2-3-4 ) بعدد إجمالي يبلغ ( ٢٤٢ ) سلم داخل المبنى، ( ٤٢ ) سلم في الساحات الخارجية.

وكذلك التأكد من ملائمة جودة التكييف في جميع الأدوار حيث تم تشغيل التشلرات بعدد يتراوح مابين ( 2 _ 16 )تشلر، ويعتمد تشغيلها بناءً على الحاجة لها درجة حرارة الجو الخارجي، وعدد المصلين الموجودين وكذلك الاستفادة من تجهيزات الإضاءة الكهربائية والطبيعية الداخلية والخارجية بعدد ( ٥٧٦٤ ) وحدة، والطبيعية بعدد ( ١٢ ) (المهاوي السماوية )، بالإضافة للقبة الرئيسية، وأيضا تشغيل المشربيات الرخامية بعدد ( 460 ) مشربية في كافة الأدوار بالإضافة لتأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يتراوح مابين ( ١٠٠٠ ) إلى ( 4000 ) حافظة في أوقات الذروة.