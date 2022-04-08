شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يدشن المنبر الجديد للحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المنبر الجديد للحرم المكي في حلته الجديدة، والذي وافق عدد من الاعتبارات المهمة التي تحاكي روحانية المسجد الحرام.

وأشار أن المنبر استحدث بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مؤكدًا أنه يُعد أحد الشواهد على العناية والاهتمام في الحرمين الشريفين، حيث أن أعمال التطوير مستمرة لدعم كافة الجوانب المتعلقة بتيسير أداء العبادات على القاصدين، وتسخير كافة العوامل المساندة للعاملين لتقديم الخدمة المُثلى.

من جانبه كشف سعادة وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني عن الحلة الجديدة لمنبر المسجد الحرام بالتزامن مع الجمعة الأولى لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، مفيدًا أن المنبر الجديد روعي في تصميمة وإخراجه الفلسفة المعمارية للعناصر المختلفة في جنبات وأروقة المسجد الحرام حيث صمم بارتفاع (3.4) متر وعرض (1.20) متر، إضافةً للأخذ بالاعتبار كافة الجوانب التشغيلية والتقنية والهندسية من بنية تحتيه للصوتيات، وآليات لعمليات التنقل وغيرها.

وأوضح سعادة مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام للشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس عبد الله بن محمد الحريقي أن المنبر يعطي طابعاً تاريخياً وموروثاً إسلامياً عميقاً، متماشياً مع الجماليات الموجودة بالمسجد الحرام وأروقته، كما امتاز بالحلة الجديدة بتحقيق التباين والتمازج بين الصلابة والشفافية من خلال تطعيم جنبات مجسم المنبر بمادة الزجاج بأسلوب وتصميم معاصر منطلق من عمق العمارة الحديثة.

وأضاف بأن تطوير التصميم المفاهيمي للمنبر مستوحى من معالم رئيسية وعناصر جمالية متفرقة على جنبات وأروقة المسجد الحرام ومنها: أهلة المآذن وعلامات لفظ الجلالة على الأقواس الرخامية المطلة على الكعبة المشرفة، إضافةً إلى الزخارف التاجية المستوحاة من رواق الحرم القديم.