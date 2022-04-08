شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 120 جهة حكومية بالمملكة لتجويد محتواها الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع وزارة الإعلام تدريب 120 جهة حكومية على آليات تعزيز جودة المحتوى الرقمي وتحسين ترتيب المواقع في محركات البحث، وذلك بعد أن عُقدت خمسة ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة من أجل ضمان توفر عناصر بناء التواجد الرقمي الفعال، بالاعتماد على ثلاثة محاور أساسية هي، الجانب التقني وتحسين المحتوى على صفحات الموقع، والتحسين خارج الموقع الإلكتروني بين كافة المواقع الإلكترونية، واتباع ممارسات SEO الصحيحة، فضلاً عن تحقيق النمو في عدد الزيارات الفاعلة للمواقع الإلكترونية الحكومية، إضافة إلى تطوير الكوادر الحكومية في مجال تحسين محركات البحث وجودة المحتوى.

وتعد هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وتطوير البنية الرقمية للجهات الحكومية ورفع كفاءة المواقع والبوابات الإلكترونية، وتعزيز مجالات تطوير وتسويق المواقع الإلكترونية ومحرري المحتوى الرقمي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية للوصول إلى مواقع حكومية تنافس للظهور في أعلى نتائج محركات البحث، وتصبح المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار ضمن مساعي الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.