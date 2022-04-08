هاف مليون تطلق حملة ” إنسان للإنسان ” لكفالة 1000 يتيم من أبناء جمعية إنسان

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شركة “هاف مليون” حملة مجتمعية بمسمى ” إنسان للإنسان ” وتهدف الحملة لكفالة 1000 يتيم من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان ” خلال شهر رمضان المبارك وإشراك أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتلك الحملة .

جاء ذلك خلال اتفاقية وقعتها الشركة مع جمعية إنسان لرعاية الأيتام، في مقر الجمعية بالإدارة العامة. ووقع الاتفاقية عن الشركة أ. عبدالله محمد الراجحي ـ رئيس مجلس الإدارة، وعن الجمعية م. محمد بن علي الياسين المدير العام ، وبحضور عدد من قيادات الشركة والإعلاميين ومنسوبي إنسان .

وتقضي الاتفاقية بإشراك المجتمع، وعملاء الشركة للتبرع لصالح جمعية إنسان، عبر تطبيق هاف مليون من خلال ميزة جديدة تتيح للمستخدم التبرع المباشر لمنصة إنسان. https://t.co/XhZO16htDq ، إضافة إلى الإعلان داخل فروع الشركة وعن طريق منصات التواصل لتقديم الدعم لصالح الجمعية . كما أن جميع التبرعات مدعومة بخدمة Apple Pay .

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وقال الأستاذ/ عبد الله محمد الراجحي ـ رئيس مجلس إدارة شركة “هاف مليون ” نعلن عن إطلاق حملة “إنسان للإنسان ” والتي نهدف من خلالها إلى كفالة 1000 يتيم من أبناء جمعية إنسان خلال شهر رمضان المبارك ، إضافة إلى حث أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات على المساهمة بالتبرع للجمعية عبر منصة إنسان، وإشراكهم في هذه المبادرة المجتمعية.

مشيراً إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين جمعية إنسان والشركة والتي تمتد لأربعة سنوات، ومساهمة الشركة في دعم برنامج الكفالة في إنسان.

وأضاف الراجحي نحن مستمرون في دعم برامج ومشاريع الجمعية التنموية، ونتطلع مستقبلاً إلى إقامة المزيد من الشراكات مع إنسان لدعم برامج التمكين والتوظيف وتحقيق الاستدامة لبرامج الجمعية، وذلك سعياً من الشركة لدعم القطاع غير الربحي، والمساهمة بتطويره وتنميته ، ضمن مستهدفات رؤية 2030

من جانبه قدّم المهندس الياسين شكره وتقديره لسعادة الأستاذ/ عبد الله محمد الراجحي ـ رئيس مجلس إدارة شركة هاف مليون، والوفد المرافق له، على هذه المبادرة المجتمعية التي تجسد صور التكاتف والتعاون في المجتمع.

كما شكر الإخوة الإعلاميين لحضورهم وتفاعلهم مع برامج الجمعية، ودورهم في نشر رسالة إنسان، وحرصهم على إبراز مبادرات العمل الخيري، وتسليط الضوء على البرامج الاجتماعية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين.

وأوضح المهندس الياسين أن هذه الشراكة المجتمعية، تأتي حرصاً من الطرفين على تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي ، تماشياّ مع الرؤية الوطنية 2030 ، وضمن مبادرات الشركة للمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم أيتام وأسر الجمعية، وتوفير مصادر دخل مستدامة تساعد الجمعية في المحافظة على مستويات الخدمات التي تقوم بتقديمها للمستفيدين .

وأضاف الياسين إن جمعية إنسان تحرص ضمن عملها المؤسسي على تحقيق الاستدامة المالية، من خلال مشاريع نوعية وبرامج هادفة وبناءة لتمكين الأيتام ، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لهم ، ومن ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، ودعم مشاريع ريادة الأعمال ، لنقل المستفيدين من الرعوية إلى المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، والمساهمة برفع الناتج المحلي ، إضافة إلى تقديم الرعاية التعليمية والصحية والإسكان وغيرها . حيث أخذت الجمعية على عاتقها توفير الخدمات الأساسية والموسمية والمساندة لأكثر من 41 ألف مستفيد ومستفيدة وأرملة تقدم لهم كافة الخدمات والنفقات عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض.