اخبار الخليج – النائب المالكي: رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء ساهمت في سرعة التعافي الاقتصادي

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد النائب باسم المالكي بمضامين لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجلسين، مؤكداً أن اللقاء يؤكد مدى التعاون والتنسيق المستمر والتكامل بين السلطتين لتحقيق توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه عاهل البلاد المفدى.
وقال المالكي إن اللقاء مع سمو ولي العهد رئيس الوزراء حمل العديد من الرسائل الايجابية و التطمينات لمواصلة العمل والتعاون بين السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن رؤية سموه أثمرت في تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية التي عصفت بالعالم بسبب جائحة كورونا.
وأكد النائب باسم المالكي إن تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية في مختلف القطاعات يؤكد أهمية تظافر الجهود بين الجميع لمزيد من الفرص التي تسهم في التعافي الاقتصادي والنمو وتوفير فرص العمل للشباب البحريني، مما ينعكس على الاقتصادي الوطني وينعكس على حياة المواطن البحريني.
وأشار إلى ان رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء ساهمت في تحقيق سرعة التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية والتي جعلت البحرين في مقدمة الدول التي تتجاوز جائحة فيروس كورونا، مؤكداً ان مجلس النواب سيعمل بدوره على تطوير التشريعات التي تسهم في تحقيق مزيد من الفرص الاقتصادية التي تحقق المزيد من التطور والنماء للمملكة.
ونوه النائب المالكي بتعاون الحكومة مع السلطة التشريعية وخصوصاً في تطوير التشريعات المعززة للاقتصاد الوطني اضافة الى التعاون في دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، مؤكداً ان الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة ساهم في الحفاظ على هذه القطاعات وحفظ الوظائف وأرزاق المواطنين البحرينيين.
وقال ان الدعم الحكومي والمبادرات التي قدمتها الحكومة ومنذ بداية الجائحة ساهمت في تقليل الأضرار والانعكاسات السلبية التي تسببت بها الجائحة، وهذا ما أثمر اليوم عن سرعة التعافي والانتقال الى مرحلة النمو الاقتصادي والزيادة في قيمة الصادرات الوطنية الى الخارج وقيمة الواردات ولتعود لمستويات أفضل مما كانت قبل الجائحة.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - رئيس المجلس الوطني للفنون يشيد بالاهتمام الملكي ويؤكد ارتباط الفن والتراث و اسهامهما في تشكيل الهوية الوطنية
- اخبار الخليج - النائب فاطمة القطري: حنكة سمو ولي العهد رئيس الوزراء قادت نحو تحسن المؤشرات الاقتصادية
- اخبار الخليج - الشيخة مي: مهرجان التراث نجح في تكريس الهوية الوطنية والترويج للثقافة البحرينية
- تصريح مفاجىء من الكرملين بشأن إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا
- البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 17% سنويًا
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النائب المالكي: رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء ساهمت في سرعة التعافي الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.