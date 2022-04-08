اخبار الخليج – رئيس المجلس الوطني للفنون يشيد بالاهتمام الملكي ويؤكد ارتباط الفن والتراث و اسهامهما في تشكيل الهوية الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون أن رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمهرجان التراث تؤكد الحرص على إقامته، في ضوء ما يوليه جلالته أيده الله من اهتمام كبير بالتراث البحريني وما يبديه جلالته من توجيهات سامية خلال اللقاءات الرسمية بأهمية الحفاظ على الموجود التراثي والصناعات الحرفية، موضحا أن هذا الاهتمام بدأ منذ سنوات طويلة من أجل الحفاظ على التراث بما يتضمن من اهتمام بالحرف وبالصناعات التراثية.

و أشاد معاليه في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) خلال حضوره افتتاح مهرجان التراث الثامن والعشرين بمشاركة الكوادر البحرينية من صناع الحرف، وضمان استمراريتها بين الأجيال، في ظل اهتمام الدول بتراثها، لافتا إلى العلاقة المترابطة التي تجمع بين الفن والتراث، بوصفهما عنصران متكاملان يسهمان في تشكيل الهوية الوطنية التي تتميز بها مملكة البحرين عبر تاريخها.