اخبار الخليج – النائب فاطمة القطري: حنكة سمو ولي العهد رئيس الوزراء قادت نحو تحسن المؤشرات الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت سعادة النائب فاطمة عباس القطري إن اللقاء الذي جمع رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يعكس مستوى العلاقة التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية وحجم التنسيق والتعاون البناء فيما بينهما، التي تعد إحدى الركائز التي قام عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأشادت القطري بما تضمنه اللقاء من تأكيدات على الدور الوطني المهم والرئيسي للسلطة التشريعية باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق التطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين وأبنائها الكرام، وتقدير سموه لنجاحاتها رغم التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، ودورها المساند للحكومة الموقرة في دعم مسارات التنمية وتحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي، لافتة إلى ما حملته هذه الرسائل من إشارات مطمئنة على بلوغ مسارات التعاون والتنسيق بين السلطتين لمستويات مرضية في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والتي تصب في صالح رفعة وتقدم وازدهار مملكة البحرين.

ونوهت سعادة النائب فاطمة القطري بما أشار له سموه من تحقيق المملكة مؤشرات اقتصادية إيجابية تبعث على التفاؤل، مما يحفز على مواصلة العمل على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وضمان مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يخدم توفير المزيد من الفرص النوعية أمام الشباب البحريني، ويؤمن لهم المستقبل الزاهر.

وعبرت القطري عن فخرها واعتزازها بما تتمتع به المملكة من قيادة حكيمة وكفوءة بشهادة الجميع، وأثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات وتجاوز الأزمات، وأبناء مخلصين مستعدين لتقديم كل ما لديهم من أجل رفعة الوطن، وهو ما يبعث على الطمأنينة من نتائج كافة الخطوات والمشاريع والمبادرات الوطنية، والتي تلقى الدعم الكبير من مختلف فئات ومكونات المجتمع البحريني.