البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 17% سنويًا

محمد بن مسعود - الدمام - خفّض البنك المركزي الروسي اليوم، سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17% سنويًا.

وقرر مجلس إدارة بنك روسيا، خفض سعر الفائدة الرئيسي ابتداءً من 11 أبريل 2022 بواقع 300 نقطة أساس إلى 17% سنوياً، مرجحًا إجراء تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في المستقبل.

وكان البنك المركزي الروسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي، في الـ28 من فبراير الماضي، إلى مستوى تاريخي بلغ 20% لدعم العملة الروسية.