الفاو: زيادات غير مسبوقة في الأسعار الدولية للقمح والذرة والزيوت

سجلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو) ارتفاعًا في مؤشر أسعار الغذاء.

وأوضح نائب مدير عام منظمة الفاو جوزيف شميدهوبر أن مؤشر الأسعار العالمية للغذاء بلغ 159،3 نقطة في شهر مارس الماضي، بزيادة 17،9 نقطة بنسبة زيادة 12،6 في المئة، وهو أعلى مستوى زيادة بالنسبة لمؤشرات الزيوت النباتية والحبوب واللحوم، كما ارتفعت أيضاً مؤشرات السكر ومنتجات الألبان.

وأشار إلى أن مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بلغ في المتوسط 170،1 نقطة في مارس بزيادة 24،9 نقطة ما نسبته 17،1 في المئة مقارنة بشهر فبراير، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق منذ إنشاء مؤشر الفاو عام 1990، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعطل الصادرات الأوكرانية وبدرجة أقل الصادرات الروسية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب الخشنة كالذرة والشعير ارتفاعاً قياسيًا.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية في مارس بنسبة 23،2 مقارنة بشهر فبراير ، مدفوعاً بارتفاع أسعار عباد الشمس والنخيل وفول الصويا وزيت بذور اللفت، فيما بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان 145،2 نقطة، بزيادة 2،6 عن فبراير.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار اللحوم 120 نقطة في مارس مسجلاً أعلى مستوى له مع استمرار شح المعروض الجاهز للذبح في بعض مناطق الإنتاج الرئيسية في حين ظل الطلب العالمي قويًا، في حين ارتفع مؤشر السكر في مارس بنسبة 6،7 .