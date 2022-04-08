واستمرت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة في أعمال التفتيش الوقائي ميدانيًا، والتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة في المواقع المستهدفة، والتزام المنشآت بتعليمات ولوائح الدفاع المدني، لرفع مستوى الوقاية وخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، والحد من وقوع الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.
كانت هذه تفاصيل خبر جولات تفتيشية للدفاع المدني في جميع مناطق المملكة خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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