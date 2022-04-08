اخبار الخليج – نقص الرطوبة والغزو الروسي يؤثران على محصول القمح الأوكراني في ربيع 2022

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت شركة إيه.بي.كيه-إنفورم للاستشارات الزراعية اليوم الجمعة أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون تحسنا كبيرا في أحوال الطقس قريبا بما يناسب نمو محاصيل القمح المزروعة في الآونة الأخيرة.

وأوكرانيا أحد أكبر دول زراعة وتصدير القمح في العالم، لكن محللين يقولون إن نقص الرطوبة قد يؤثر على محصول الحبوب هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال اليوم الجمعة إن جميع المناطق تقريبا بدأت زراعة الحبوب لعام 2022، لكن المساحة المزروعة قد تقل 20 بالمئة عن 2021. ولم يذكر توقعات محددة.

وذكرت وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة في ربيع 2022 قد تقل إلى 33.73 مليون فدان مقارنة مع 41.81 مليون في 2021.

وتوقعت شركة إيه.بي.كيه-إنفورم هذا الشهر انخفاض محصول القمح الأوكراني 54.6 بالمئة إلى 38.9 مليون طن بسبب تقلص المساحة المزروعة نتيجة الغزو الروسي للبلاد.