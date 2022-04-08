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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مطالبها لجميع ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في تسويرها قبل تاريخ 1 / 7 / 2022-1 / 12 / 1443 تفادياً للغرامات المالية، والتي حددتها بـ100 ريال لكل متر طولي، محذِّرة أيضاً من تكرار المخالفة في حال عدم التقيد بالأوامر.
وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحديد خمس مدن لتبدأ فيها تطبيق التحذيرات والمخالفات في المرحلة الأولى، وهي الرياض والدمام ومكة والمدينة المنورة وجدة. وكانت وزارة الشؤون البلدية أصدرت ترخيص التسوير عبر منصة “بلدي”، وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، قبل أن تبدأ برصد امتثال الملاك مطلع يوليو 2022.
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كانت هذه تفاصيل خبر تشمل خمس مدن في المرحلة الأولى.. غرامة 100 ريال لكل متر على الأراضي “غير المسورة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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