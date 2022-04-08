اخبار دوليه – جهاز الأمن العام الإسرائيلي يكشف هوية منفذ هجوم تل أبيب وتفاصيل بالعملية

محمد بن مسعود - الدمام - قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي إن المسلح الذي نفذ هجومًا على حانة في شارع ديزينغوف في تل أبيب لم يكن لديه تصريح لدخول إسرائيل وكان مقيمًا بشكل غير قانوني.

كما ذكرت الخدمة أن المسلح هو رائد حازم، 28 عامًا، من مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية، «ليس له انتماء تنظيمي واضح، ولا خلفية أمنية، ولا اعتقالات سابقة».

وأضافت أن «التحقيق في الهجوم مستمر».