شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 23 سيارة متهالكة في صامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري للمحافظة على المكتسبات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها. ورفعت البلدية خلال شهر مارس الماضي 83000 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، كما قامت بمعالجة 170 متر مربعًا من الكتابات المشوهة للمنظر، وإزالة 23 سيارة متهالكة، ومعالجة 1300 متر مربع من حفر الشوارع والتشققات، إضافةً لإصلاح 4047 مترًا طوليًا من دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية والإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، ومعالجة 375 حاوية للنفايات، وصيانة 16 عمود إنارة. وبينت البلدية أنها ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافةً لمباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، مؤكدةً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة "بلدي"، ليتم مباشرتها ومعالجتها. /