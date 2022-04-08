شكرا لقرائتكم خبر عن تطوع 376 شخص لتقديم الخدمات الصحية في رمضان بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم 376 متطوعاً ومتطوعة بصحة مكة المكرمة خدماتهم خلال هذا الشهر الفضيل. وأبان المتحدث الرسمي بصحة المنطقة حمد بن فيحان أن جهود المتطوعين من الجنسين تسخر ضمن خطة الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي في تقدم التوعية الصحية والخدمات الطبية والإسعافية والمهام الإشرافية والمتابعة لخدمة المعتمرين و الزوار طيلة شهر رمضان داخل مكة المكرمة والحرم المكي الشريف بواقع 330 متطوعاً ،في حين تسهم جهود 46 متطوعاً في محطات نقل المعتمرين بقطار الحرمين والنقابة العامة للسيارات.