شكرا لقرائتكم خبر عن تنفذ 1100 مهمة عمل لصيانة وتأهيل الشوارع بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أكثر من ١١٠٠ مهمة عمل لصيانة سفلتة الشوارع ومعالجة الحفر والتشققات ضمن جهود إعادة تأهيل شوارع شبكة الطرق الداخلية، وتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.

وشملت الجهود الميدانية الشوارع الرئيسية والفرعية والشوارع الداخلية بالأحياء إضافة إلى التفاعل مع الملاحظات المرصودة عبر تطبيق بلدي، ومبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وارسل).

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية استفادت من انخفاض الحركة المرورية في ساعات محددة خلال شهر رمضان في تنفيذ أعمال الصيانة لضمان مرونة تدفق الحركة المروية على مدار الساعة.

وبينت وكالة المشاريع أنها تعمل خلال شهر رمضان على تنفيذ عدد من خطط الصيانة الدورية لشبكات الطرق والأرصفة وأعمدة الإنارة والحدائق والمتنزهات والساحات البلدية والمرافق العامة، إلى جانب متابعة الإنجاز ببرامج تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية.