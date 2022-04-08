اخبار الخليج – العدل: نتابع مع «الأوقافين» إجراءات إنشاء مساجد في مدينة سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حرصها على متابعة دور العبادة واحتياجاتها بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية.
وأوضحت أنه وبالتنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية جارٍ العمل على متابعة مشروعات بناء المساجد المخصصة لمدينة سلمان، والتي تتطلب استكمال الإجراءات المرتبطة باختصاص العديد من الجهات، وسيتم الشروع في تنفيذها فور الانتهاء من الإجراءات المحددة.
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