«الغذاء والدواء»: بيضة كيندر الملوثة مصدرها بلجيكا فقط

محمد بن مسعود - الدمام - 09-07-1443 03:00

صدى تبوك – متابعة

قال سعد العنيق رئيس مركز الإنذار السريع في الغذاء والدواء، إن الهيئة تقوم حاليًا بالتأكد من خلو الأسواق المحلية من بيضة الكيندر المشتبه بتلوثه ببكتيريا السالمونيلا، الذي يحمل أرقامًا تشغيلية محددة ومستورد من دولة بلجيكا.

وأوضح رئيس مركز الإنذار السريع، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن الهيئة تعمل من خلال منافذها، بعدم فتح أي منتج كيندر، ثبت تلوثه، وتقوم بتشديد إجراءات الفتح على كل جميع منتجات «كيندر» المصنعة في دولة بلجيكا والتأكد من سلامتها قبل فتحها.

وأشار إلى أن المنتج المتوقع تلوثه يتعلق بتاريخ محدد وتشغيلتين ومستورد من دولة بلجيكا. وأكد أن منتجات كيندر المتواجدة في الأسواق حاليًا هي مستوردة من الهند ودولة بولندا، مشيرًا إلى أنها ليس لها علاقة بالقرارات الرقابية الصادرة من دول حول العالم.