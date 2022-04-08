الهلال الأحمر في جازان .. خدماتٌ إسعافية دؤوبة .. وإفطار رمضاني في الميدان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تقدم الفرق الميدانية وفرق العمليات والمراكز بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان الخدمات الطبية الإسعافية على مدار الـ24ساعة؛ ومنها ساعات الإفطار في شهر رمضان ؛ حيث يؤدي خلالها المسعفون مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة من خلال مباشرة الحالات التي بحاجة إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لا قدر الله.

ورفعت 23 مركزًا إسعافيًا بمختلف بمحافظات ومدن منطقة جازان جاهزيتها خلال شهر رمضان المبارك ، حيث يتم تقديم الخدمات الإسعافية عبر الفرق الطبية المتخصصة التي تشهد تنسيقا متواصلًا ودقيقًا في العمل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة وبين مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة في المحافظات عبر مختلف آليات التواصل ، المرتبطة بغرفة العمليات لتمكّن من أداء العمل -بمشيئة الله تعالى- في مختلف الظروف وبدقة متناهية في الالتزام بالوقت ، فيما تضم آليات الإسعاف تجهيزات طبية متكاملة للتعامل مع الحالات المرضية وحالات الإصابة في الحوادث المرورية يباشرها فريق مؤهل ومدرب من المسعفين بإشراف طاقم ميداني متخصص.

وكانت المراكز الإسعافية بمختلف محافظات المنطقة قد باشرت خلال العام الماضي 2021م ، 26,281 بلاغًا ما بين بلاغات عن حوادث مرورية وحوادث دهس وحريق وصعق كهربائي وسقوط واحتجاز وغرق واختناقات وحروق وأزمات قلبية واغماءات وأزمات تنفسية وصرع وتسمم وضربات الشمس ، حيث تم نقل تلك الحالات إلى مستشفيات المنطقة ، فيما تمت مباشرة 6767 بلاغًا منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضي من العام الحالي 2022م . ورافقت وكالة الأنباء السعودية “واس” الفرق الميدانية بالهلال الأحمر السعودي في جازان وهم يؤدون مهام عملهم ويباشرون البلاغات ميدانيًا خلال ساعات الإفطار ، ويتناولون إفطارهم الرمضاني في الميدان ، ويحافظون على التعامل الإنساني في تقديم الخدمة الإسعافية العاجلة لمحتاجيها .