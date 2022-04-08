اخبار الخليج – وزارة الخارجية تعرب عن التعازي لحكومة وشعب الجزائر في ضحايا انهيار مبنى سكني

محمد بن مسعود - الدمام - تعرب وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا انهيار مبنى سكني إثر انفجار تسبب فيه تسرب للغاز، والذي وقع في ولاية برج بوعريريج شرق الجزائر، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.

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