اخبار الخليج – حميدان يبحث مع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل دعم برامج توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، السيد حسين محمد رجب، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز التعاون بين الطرفين على ضوء مستجدات سوق العمل خاصة في مرحلة التعافي الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، واستثمار نهوض القطاعات الاقتصادية والتجارية من أجل تأهيل وتدريب المواطنين الباحثين عن عمل بهدف تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية عبر تطوير البرامج الاحترافية والمواكبة لاحتياجات سوق العمل من مهارات مهنية ليكونوا الخيار الأفضل عند التوظيف في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا السياق، فقد تم التأكيد على التنسيق والتكامل بين الجانبين لدعم القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة عملها لتكون جاذبة للمواطنين، وتحقيق أهداف مرحلة التعافي الاقتصادي، والتي من أولوياتها خلق فرص عمل واعدة من خلال استهداف توظيف 20 ألف وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024، مشيرين الى أهمية تعزيز التعاون المثمر مع جميع الأطراف ذات الصلة، وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في التوظيف، وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة في هذا العهد الزاهر.

وقد أشاد حميدان بالدور الحيوي الذي يلعبه صندوق العمل لدعم برامج توظيف وتدريب المواطنين، والتعاون الوثيق الذي يقدمه القائمون على تمكين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة، معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي، السيد حسين محمد رجب، منوهاً في هذا السياق بعمل الفريق الواحد الذي يضم كافة الجهات المعنية بتنفيذ البرامج الحكومية التي تضع إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين في قمة أولوياتها وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتطوير سوق العمل.