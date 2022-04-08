«الصحة»: 104 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة (8 أبريل 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية : 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 299 حالة تعافي و 1 حالة وفاة ، و 88 حالة حرجة. فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 751,622 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 736,615 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9054 حالة وفاة.

كما كشفت عن المدن الأعلى تسجيلاً لعدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (22)، جدة (20)، مكة (16)، المدينة (15).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (64)، جدة (52)، مكة (48) ، الهفوف (20).