إيطاليا تسجل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 70 ألفًا و123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و149 وفاة. وأفادت السلطات الصحية الإيطالية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 15 مليونًا و106 آلاف و66 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160 ألفًا و402 وفاة.

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