اخبار دوليه – بعد سقوط قتيلين.. إسرائيل تعلن مقتل منفذ هجوم تل أبيب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، أنه تم تصفية منفذ هجوم تل أبيب خلال تبادل لإطلاق النار، بعد مطاردة استمرت لساعات. وقالت الشرطة إنها قتلت في مدينة يافا منفذ حادث إطلاق النار الذي شهدته تل أبيب مساء أمس. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منفذ الهجوم يدعى رعد حازم من مدينة جنين بالضفة الغربية ويبلغ من العمر 29 عاما.

وقال مسؤولون في أجهزة الأمن صباح الجمعة، إنه «تم تحديد مكان منفذ الهجوم المسلح أمس في تل أبيب، وتحييده»، موضحين أن الرجل وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، قتل بالقرب من مسجد في حي يافا.

وشارك المئات من رجال الأمن الإسرائيليين في مطارته في جميع أنحاء المدينة.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي في بيان: «بعد ليلة صعبة وبعد ساعات طويلة من العمل للشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن الداخلي والجيش، نجحنا هذا الصباح في إحكام الخناق عليه في تبادل لإطلاق النار». وأوضح أنه لم يصب أي شرطي في تبادل إطلاق النار.

وكان مراسل «العربية» و»الحدث» في الأراضي المحتلة أفاد، مساء الخميس، بمقتل شخصين وإصابة 16 إسرائيلياً، 6 منهم في حالة حرجة جراء إطلاق نار وسط تل أبيب.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار في موقع إطلاق النار بوسط تل أبيب، فيما أفاد مراسلنا أن الأمن الإسرائيلي أطلق النار على منفذ العملية في تل أبيب.